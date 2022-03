Alles zelf te grabbel gegooid: OH Leuven laat mooie eindnotering liggen door rampzalige resultaten tegen staartploegen

Een offday, het mag al eens. Blijven steken op een gelijkspelletje tegen een stugge tegenstander, het kan gebeuren. Maar de reeks die OH Leuven dit seizoen aan het neerzetten is tegen de kleinere ploegen, daar zijn weinig geldige excuses voor. De teller van de Leuvenaars staat momenteel bij 3 op 21 tegen de vier staartploegen van de Jupiler Pro League. De helft van de punten pakken tegen die kleintjes had volstaan voor de top 8.