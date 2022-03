Boris Johnson, Justin Trudeau en Mark Rutte zij aan zij om Oekraïne te steunen

De Britse premier Boris Johnson ontving maandag de Canadese premier Justin Trudeau en de Nederlandse minister-president Mark Rutte om te overlegen over de oorlog in Oekraïne. “Onze landen hebben dezelfde standpunten. We geloven in vrijheid, in democratie”, verklaarden de drie ambtsgenoten in een persconferentie na afloop van de besprekingen. “We steunen Oekraïne”, klonk het in het Engels, Frans en Nederlands.