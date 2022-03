Russische studenten niet meer welkom, zegt minister Weyts

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat in een brief aan zijn Oekraïense collega verstaan dat Russische studenten die een beurs aanvragen sowieso nul op het rekest zullen krijgen. “Zo willen we onze afkeuring van deze flagrante aanval op de Oekraïense soevereiniteit laten blijken.”

Serhiy Shkarlet, zijn Oekraïense collega, had Weyts gevraagd om de Russische invasie streng te veroordelen. En als het even kon, ook strikte beperkingen zetten op onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de “agressor” en om hun toegang te ontzeggen tot de Vlaamse instellingen. “Als gevolg van de agressie van de Russische federatie zijn crèches, scholen, hogescholen en universiteiten, kinderziekenhuizen en slaapzalen meedogenloos vernietigd.”

Weyts volgt die vraag nu. Dat betekent niet dat Russische studenten die hier nu zijn, hun beurzen verliezen en moeten opkrassen. Maar al wie nog één aanvraagt zal automatisch geweigerd worden. De minister belooft er ook alles aan te doen om onderwijs beschikbaar te maken voor alle Oekraïense vluchtelingen, maakt niet uit welke leeftijd of academisch niveau ze hebben.

“Vlaanderen is een natie die de wreedheden van de oorlog maar al te goed herinnert”, schrijft Weyts in zijn antwoord. “Daarom zijn wij sterk toegewijd aan de vrede. De gedachten van het Vlaamse volk zijn bij de Oekraïners. Wij hopen dat deze acties onze steun aan de Oekraïense zaak tonen.” (agy)