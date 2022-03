“Open-VLD gooit een energienoodplan op tafel. Maar met noodplan is alles gezegd: toekomst zit er niet in”

Open VLD werpt een energienoodplan op tafel. Een heel brede mix aan voorstellen om in te grijpen. Om de energiefactuur in huis en aan de pomp te kunnen drukken op korte en lange termijn. Alleen al de term noodplan maakt duidelijk dat de lange termijn iets is wat er maar aan vast geplakt is.

Een spervuur van maatregelen stelde voorzitter Egbert Lachaert – in aanwezigheid van de premier – gisteren voor aan zijn partijbureau. Wat duidelijk is, is dat de oorlog die Poetin ontketende tegen Oekraïne alles omver blaast, de wereld rond. En dus ook de heilige huisjes van de liberalen. De btw op gas kan nu – tijdelijk – wel naar zes procent, die op elektriciteit zelfs permanent. Dat het noodplan 1,5 miljard euro gaat kosten, is geen probleem meer voor de staatsfinanciën volgens Open VLD. Geld dat elke burger in dit land op een of andere manier toch ooit zal moeten terugbetalen.

Voortschrijdend inzicht, heet dat sinds corona. Een plan voor de crisissituatie die ontstaan is, is nodig. Op korte termijn zal het de energiefactuur verlichten, ook voor de lagere middenklasse die de steun ook echt nodig heeft om in deze storm het hoofd financieel boven water te houden. Al is het de vraag hoe groot de financiële beademing zal zijn voor wie écht in de problemen komt. En of die btw-verlaging op gas nog in orde komt alvorens de lente ervoor zorgt dat de thermostaat uitgezet kan worden. Het plan lijkt vooral te moeten overtuigen met het arsenaal aan wapens dat wordt aangedragen, tot zelfs exclusieve accijnsingrepen voor zelfstandigen.

Allemaal niks op tegen. Op korte termijn kan het een pleistertje op een diepe wonde zijn. Op lange termijn – opnieuw – niet. De focus op energieonafhankelijkheid en duurzame energie komt niet alleen erg laat maar krijgt geen concrete invulling. Maatregelen om de isolatie te verbeteren voor de lagere middenklasse worden doorgeschoven naar de gewestelijke echelons en gemeenten, die niet echt enthousiast zullen zijn om de portemonnee open te trekken.

Een noodplan dus, dat mogelijk wat electoraal applaus kan opleveren. Het blijft dan wel een plan zonder écht plan. Zonder een blik verder dan de huidige horizon. Zoals het al decennia gaat als het om energie draait.