Enige vluchtweg leidt naar Rusland, honderdduizenden Oekraïners muurvast in belegerde steden: “Overleven door sneeuw te eten”

In belegerde steden als Marioepol, Cherson, Soemy en Charkov is de situatie voor honderdduizenden Oekraïners helemaal onleefbaar geworden. Nadat het Russische leger – ondanks afspraken over humanitaire corridors – bleef vuren op onschuldige burgers, kwam het maandag met een nieuw plan voor “veilige vluchtroutes”. Maar de routes die Rusland voorstelde leiden allemaal naar Rusland of bondgenoot Wit-Rusland. Moskou kondigt voor vandaag opnieuw corridors aan, al is de vraag hoe ernstig dat is.