Chinese app Tiktok verbiedt gebruikers uit Rusland om nieuwe filmpjes te posten: “Kon niet anders”

Vanuit Rusland is het sinds zondagavond onmogelijk om filmpjes op Tiktok te posten of live te gaan. De Chinese app doet dat nadat een nieuwe Russische wet de verspreiding van “fake news” strafbaar heeft gemaakt.

Overtreders van die wet riskeren een boete van minstens 5 miljoen roebel (30.000 euro) én een celstraf tot 15 jaar cel. Gebruikers kunnen wel blijven chatten met andere gebruikers. Ze kunnen ook nog content uit andere landen en oudere Russische video’s bekijken.

Tiktok zou zo’n 36 miljoen gebruikers tellen in Rusland. Volgens Koert Debeuf (VUB en universiteit van Oxford) kon het bedrijf niet anders. “Stel nu dat er mensen in de gevangenis zouden belanden omdat ze zich verkeerdelijk hadden uitgelaten op Tiktok. Is het sociale medium dan medeplichtig? In zo’n situatie wil het bedrijf liever niet zitten.”

De app zal nu de gebeurtenissen in Oekraïne opvolgen om te bepalen wanneer ze de diensten in Rusland opnieuw beschikbaar maken.

(nnm)