Een 60-jarige man uit Opwijk is veroordeeld tot zes maanden celstraf met uitstel voor het stalken van de burgemeester en schepenen via mail. In drie jaar tijd stuurde de man maar liefst 900 mails, dat is er bijna een per dag. Dat de zestiger daarmee een grens overschreed, is duidelijk. Maar waar ligt de grens dan? Vanaf wanneer is een wakkere burger té wakker?