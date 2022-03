Paul Gheysens verkoopt Poolse wolkenkrabber voor meer dan half miljard euro aan Google

Vastgoedmagnaat Paul Gheysens verkoopt een wolkenkrabber in de Poolse hoofdstad Warschau aan Google. Dat heeft zijn bedrijf Ghelamco maandag bekendgemaakt. Naar verwachting zal de verkoopprijs 583 miljoen euro bedragen, wat van de transactie de grootste ooit in de kantorenmarkt in Centraal- en Oost-Europa maakt, aldus het bedrijf.

Ghelamco verkoopt het kantoorgebouw – The Warsaw HUB – aan Google Polen. Het technologiebedrijf is vandaag een van de belangrijkste huurders van het complex. Google koopt het kantoorgedeelte, de retail- en servicepassage en het ondergrondse deel van het complex.

The Warsaw HUB omvat drie gebouwen: een 86 meter hoog hotelgebouw en twee kantoortorens van 130 meter die onderling verbonden zijn met een platform van vijf etages.

Gheysens is al ruim 30 jaar actief in Polen. Met Ghelamco werd hij er de nummer één op de kantorenmarkt. De West-Vlaamse landbouwerszoon heerst er over de skyline van de hoofdstad. Letterlijk: hij bouwde er verscheidene kantoorcomplexen, onder meer de hoogste toren van de stad.

