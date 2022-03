Hoe een oude handtas een prima investering blijkt te zijn: “De interesse is enorm”

Jerry en zijn vrouw Grace uit Brussel. Hun achternamen zien ze liever niet in de krant — © IF

Wat begon als een vondst in een boekenwinkeltje in Brussel over de rijke geschiedenis van Delvaux is uitgemond in een ongebreidelde passie voor ’s lands meest prestigieuze handtassenmaker. Grace en Jerry verzamelden al 150 vintage modellen en beginnen er nu – omwille van de grote vraag – ook te verkopen. Maar zij zijn niet de enigen. Een oude “sjakosj” van een luxemerk blijkt een prima investering. “Modehuizen, als Hermès en Louis Vuitton, verhogen de prijzen van nieuwe modellen. En daar kunnen tweedehands exemplaren mee van profiteren”, zegt Elien Migalski, manager van Labellov.