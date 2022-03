“De oorlog is vlakbij, wat als hij over de grens komt?” Angst heerst aan Poolse kant van de Oekraïense grens

Krakau, Przemyśl, Rzeszow, Lublin of Tarnow. Het zijn allemaal Poolse steden en de meest voorkomende antwoorden op de vraag waar de vrijwilligers in het vluchtelingenkamp nabij Medyka vandaan komen. Hun job in het dagelijkse leven? Programmeur, socialemediabeheerder, online marketeer. Jonge, stedelijke profielen dus. Maar hoe kijken de mensen die op het Poolse platteland vlakbij de Oekraïense grens wonen naar de oorlog?