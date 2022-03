Militair expert over de vraag van één miljoen: waar blijft de Russische luchtmacht? “Als Poetins slimme bommen op zijn, volgt dood en vernieling”

Waar zit de Russische luchtmacht, die in Oekraïne uitblinkt in afwezigheid? Militair expert Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) heeft een verklaring. De Russen hebben hun precieze, slimme bommen opgebruikt in Syrië. Als Poetin nu zijn luchtmacht sommeert, is het om ongeleide, ‘domme’ bommen te werpen. Resultaat: dood en vernieling gekwadrateerd. “Je kan alleen hopen dat de politici en militairen rond Poetin uiteindelijk zullen rechtstaan en zeggen: Dit is waanzin.”