Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: kinderen gedood, nieuw staakt-het-vuren en Zelenski trekt zich niet terug

Volgens Dmytro Zhyvytsky, die de regionale militaire administratie van de stad Soemy leidt, waren er bij de slachtoffers van luchtaanvalle n op Soemy en omliggende voorsteden maandag ook kinderen . Dat zei hij in een video die maandagavond laat op Facebook werd geplaatst. Volgens Zhyvytsky vielen er zeker tien slachtoffers.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Oekraïense bevolking opnieuw toegesproken in een nachtelijke videospeech. Dat deed hij vanuit zijn presidentieel kantoor in Kiev. “Jullie trekken jullie niet terug. Wij trekken ons niet terug.” Hij prees onder meer het “heroïsche” verzet van zijn land en zei dat de oorlog daardoor “een nachtmerrie” is geworden voor Rusland.