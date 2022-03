Van Peteghem over stijgende energieprijzen: “Kunnen accijnsverlaging in vorm van omgekeerde cliquet zeer snel invoeren”

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ligt alles op tafel om een accijnsverlaging - in de vorm van een omgekeerde cliquet - in te voeren op diesel en benzine. Dat zei hij dinsdag op Radio 1.

Van Peteghem pleitte eind vorig jaar al eens voor een omgekeerde cliquet op diesel en benzine, maar dat voorstel kreeg dan onvoldoende steun binnen de regering. Het mechanisme houdt in dat de accijnzen dalen wanneer de prijzen een bepaald niveau hebben bereikt, wat moet leiden tot een daling van de prijzen aan de pomp. Die bereiken recordniveaus als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleitte er afgelopen weekend plots openlijk voor om de omgekeerde cliquet nog deze week in te voeren. “Ik ben blij dat de geesten rond de tafel aan het rijpen zijn”, zei Van Peteghem daar dinsdag over in De Ochtend. Volgens de CD&V-vicepremier ligt alles klaar om het mechanisme “bijzonder snel” in te voeren zonder het te koppelen aan andere dossiers, zoals het lot van de jongste kernreactoren waarover de regering in principe op 18 maart beslist. “Hoe sneller hoe beter, want voor veel gezinnen heeft dit een grote impact op hun budget.”

Van Peteghem pleitte ook opnieuw voor een verlaging van de btw op gas naar 6 procent, in navolging van de tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit die de federale regering eerder dit jaar invoerde. De minister gaat ervan uit dat ook dat steunmechanisme er komt.

