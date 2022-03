Barcelona-voorzitter Joan Laporta wil nog steeds Super League: “Er is geen sprake van Financial Fair Play in Europa en dat is in ons nadeel”

Als het van Barcelona-voorzitter Joan Laporta afhangt, komt de beruchte Super League er nog steeds. Laporta klaagde maandagavond in een interview met BarçaTV over een ongelijk verdeeld speelveld in het Europese topvoetbal.

“We zijn de eerste om te vechten tegen clubs die door staten geleid worden”, daarmee doelde Laporta onder meer op Paris Saint-Germain. “Er is geen sprake van Financial Fair Play in Europa en dat is in ons nadeel. In Frankrijk en Engeland ook maar half, terwijl het hier in Spanje heel strikt toegepast wordt. De UEFA treedt niet bepaald kordaat op en daar willen wij iets aan doen. Die mentaliteit moet veranderen. De Super League zou ervoor zorgen dat iedereen aan dezelfde regels voldoet.”

Vorige week raakte bekend dat de Super League nog niet volledig begraven is. FC Barcelona, Real Madrid en Juventus zouden werken aan een Super League 2.0, met als groot verschil dat het geen afgesloten competitie zou zijn maar dat clubs zich kunnen plaatsen via de nationale competities. Daardoor zou de Super League een directe concurrent worden voor de Champions League van de UEFA. Er wordt momenteel nog een juridische strijd gevoerd over de Super League. “We moeten klaar zijn als er een uitspraak komt”, besloot Laporta.