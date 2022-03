Britse defensieminister: “Russische soldaten worden steeds wanhopiger”

De Russische soldaten in Oekraïne “worden steeds wanhopiger”. Dat heeft de Britse defensieminister Ben Wallace gezegd in BBC Breakfast.

De Britse defensieminister was dinsdagochtend te gast bij de openbare omroep om een stand van zaken te geven over de oorlog in Oekraïne. “Het is de dertiende dag en echte vooruitgang zien we de Russen niet boeken”, zei een merkbaar strijdvaardige Wallace daar. “Die kolonne richting Kiev blijft waar ze is, die zit precies helemaal vast. De soldaten worden steeds wanhopiger.”

Die wanhoop werd de voorbije dagen al meermaals gemeld. Zo zouden al veel soldaten overgegaan zijn tot plunderingen omdat ze kampen met logistieke problemen. De toevoer van voedsel en drank stokt, waardoor de moraal laag zou zijn. Er kwamen al berichten van soldaten die deserteerden en zich overgaven aan de Oekraïense troepen, maar bevestiging daarvan is er niet.

Wat wel toeneemt, is de brutaliteit, zei Wallace nog. “Ze zijn dubbel zo brutaal als in het begin.” Dat blijkt de voorbije dagen uit de nietsontziende luchtaanvallen, die niet langer alleen op precieze doelwitten gericht lijken te zijn. “Maar wij zullen Oekraïne hoe dan ook blijven steunen.”

Wallace beloofde ook Polen steun als het zou beslissen om Oekraïne legervliegtuigen te geven om ook via de lucht sterker te staan. “Wij gaan hen altijd beschermen”, zei Wallace. “Maar Polen moet wel weten: als ze dat doen, riskeren ze een conflict met Rusland en Wit-Rusland.”