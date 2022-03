130 Belgische militairen vertrokken naar Roemenië: “Antwoord geven op forse dreiging aan NAVO-grens”

Een groep van 135 Belgische militairen is dinsdagochtend vertrokken van de militaire luchthaven in Melsbroek naar Constanta, aan de Zwarte Zee in Roemenië. Federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kwamen de militairen uitzwaaien.

De Belgen, allemaal lansiers uit Marche-en-Famenne, voegen zich bij een groep van Franse militairen. Bedoeling is om samen te trainen en militaire oefeningen uit te voeren.

“In het kader van de oorlog in Oekraïne is het belangrijk om de aanwezigheid van NAVO-troepen te tonen”, zei premier De Croo. “We willen een antwoord geven op de forse dreiging aan de NAVO-grens, en daarin onze solidariteit tonen en verantwoordelijkheid opnemen. Er is op dit moment geen directe dreiging voor de NAVO-landen, maar we willen wel tonen dat we bereid zijn om de dertig lidstaten te verdedigen.”

Tweede delegatie

Vorige week is ook al een kleine delegatie richting Roemenië vertrokken: zo komt het totaal van Belgische troepen op ongeveer 160. Behalve de landtroepen gaan er ook nog mensen mee die instaan voor logistieke ondersteuning of medische diensten. In totaal gaat het zo om ongeveer 300 personen, de Franse delegatie bestaat uit zowat 500 mensen.

Goede sfeer

De sfeer in de groep zit heel goed, zegt een van de luitenanten die meegaat. “De verschillende diensten komen goed overeen. De voorbereidingstijd was beperkt, maar we zijn er klaar voor.”

Op dit moment zouden de troepen ongeveer drie maanden blijven, maar naargelang de situatie verandert, kan die termijn nog verlengd worden.