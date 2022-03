Algemene vaccinatiegraad bij kinderen blijft hoog, stijging bij volwassenen

De algemene vaccinatiegraad bij kinderen in Vlaanderen blijft erg hoog en steeds meer zwangere vrouwen laten zich ook vaccineren tegen kinkhoest en griep. Dat blijkt uit de nieuwe vaccinatiegraadstudie die het agentschap Zorg en Gezondheid en Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke dinsdag hebben voorgesteld. Voor personeel dat werkt met jonge kinderen blijft de vaccinatie tegen kinkhoest en griep wel (ruim) onder de vooropgestelde doelstelling.

Om de vier à vijf jaar doet Vlaanderen een grootschalige vaccinatiegraadstudie. De vorige studie dateert van 2016. De nieuwe studie werd uitgevoerd in het voorjaar van 2021, dus wel al tijdens de coronapandemie, maar nog niet in volle vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Volgens minister Beke heeft de coronacrisis geen impact gehad op de algemene vaccinatiecijfers.

Uit de studie blijkt dat de vaccinatiegraad bij peuters (18-24 maanden) bijzonder hoog blijft. Gemiddeld is 88,1 procent van alle kinderen volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad voor mazelen, bof en rubella ligt ook opnieuw boven de doelstelling van 95 procent.

Stevige stijging bij zwangere vrouwen

Ook bij adolescenten blijft de vaccinatiegraad erg hoog. Voor difterie, tetanus, kinkhoest en polio blijft de vaccinatiegraad nagenoeg ongewijzigd tegenover 2016 op 92,6 procent. Voor mazelen, bof en rubella wordt de drempel van 95 procent net niet gehaald, maar dat zou kunnen liggen aan een onderregistratie.

Ook bij een aantal volwassen doelgroepen worden vaccins aanbevolen. Wat de vaccinatie tegen griep en kinkhoest bij zwangere vrouwen betreft, is er sprake van een stevige stijging tegenover 2016. Zo gaat de vaccinatie tegen kinkhoest van 69,3 procent naar 85 procent en tegen griep van 47,2 procent naar 62,3 procent.

Onder beoogde 80 procent

Bij gezondheidswerkers is de vaccinatiegraad tegen griep toegenomen, vooral bij het ziekenhuispersoneel (84,6 procent), terwijl het personeel in de woonzorgcentra (78,3 procent) nog net onder de doelstelling van 80 procent blijft.

De vaccinatiegraad van mensen die werken met jonge kinderen oogt minder rooskleurig. Zo ligt de vaccinatie tegen kinkhoest in de kinderopvang op 66 procent. Dat is onder de beoogde 80 procent. Het cijfer voor de griepvaccinatie van personeel in de kinderopvang ligt met 35,8 procent nog erg ver onder de 80 procent.