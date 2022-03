Waarom Rusland graag Oekraïense vluchtelingen wil verwelkomen: “Ze hebben begrepen dat we in een nieuwe wereld leven”

Rusland dat toestaat dat de Oekraïense burgerbevolking in belegerde steden het oorlogsgeweld ontvlucht via humanitaire corridors: dat kan toch alleen maar een goede zaak zijn? Toch is de verontwaardiging groot, nu blijkt dat die vluchtwegen uitgerekend naar… Rusland en Wit-Rusland leiden. Volgens professor internationaal recht Jan Wouters een voorstel dat getuigt van “een bijzonder moreel cynisme”, maar waar toch een perfide logica achter schuilgaat.