Waasmunster

De villa in koloniale Kaapse stijl van Marc Sillis (73) en Lin Zhou (49) aan de Nijverheidslaan in Waasmunster biedt onderdak aan twee Oekraïense vluchtelingengezinnen, elk met twee kinderen. Na lang aandringen mochten we even langsgaan. “Want we doen dit niet om persoonlijk in de kijker te lopen”, beklemtoont Marc, ondernemer met pensioen.