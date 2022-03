Waalse politieagente in verdenking gesteld voor ontvoering en gijzeling

Het parket van Charleroi heeft dinsdag drie nieuwe aanhoudingsbevelen uitgevaardigd in verband met een ontvoeringsdossier. In november vorig jaar werd een man uit het Waalse Gilly, nabij Charleroi, ontvoerd door leden van de motorbende Hells Angels. Dat schrijft Sudinfo en wordt bevestigd door het parket van Charleroi. Ook een agente uit de politiezone Doornik is in verdenking gesteld wegens ontvoering en gijzeling.