Fietser (60) in kritieke toestand na aanrijding door hoogzwangere vrouw

Een 60-jarige man uit Torhout is dinsdagochtend in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare nadat hij op het kruispunt van de Hazelstraat met de Roeselarebaan aangereden werd door een auto.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.15 uur. Een 23-jarige hoogzwangere vrouw uit Lichtervelde wou vanuit de Hazelstraat de drukke Roeselarebaan opdraaien. Bij dat manoeuvre merkte ze een 60-jarige fietser te laat op. De man wou op hetzelfde moment de Roeselarebaan oversteken. De vrouw werd waarschijnlijk verblind door de laagstaande zon.

De fietser botste tegen de voorruit van de wagen. De 60-jarige man uit Torhout belandde na de aanrijding op het wegdek. Voor omstaanders was het onmiddellijk duidelijk dat hij er slecht aan toe was. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden onmiddellijk ter plaatse. Ook de brandweer werd opgeroepen om een tent te plaatsen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De fietser werd ter plaatse gereanimeerd. Dat lukte, hij werd in kritieke toestand, maar met een polsslag, overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare.

Ook vrouw naar ziekenhuis

De 23-jarige hoogzwangere vrouw was zeer onder de indruk van wat er gebeurd was. Zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. Doordat een voorbijganger het ongeval zag gebeuren, stelde het parket geen verkeersdeskundige aan. Door het ongeval was de Hazelstraat een tijdlang onderbroken voor het verkeer.