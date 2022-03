Plasticproductie lager door hoge olieprijs

De productie van plastic wordt geraakt door de oplopende olieprijzen. Zo heeft in Azië een groot aantal petrochemische producenten, die grondstoffen maken voor kunststoffen, de productie verlaagd. Volgens handelaren in de regio gaat het in sommige gevallen om een beperking van de productie tot 80 procent van grondstoffen die gebruikt worden in allerlei zaken zoals speelgoed en auto-interieurs.

De plasticindustrie heeft last van een aantal factoren die de productie in de weg zitten. Zo stijgen de prijzen van ruwe olie. Daarnaast is er onzekerheid over de leveringen van nafta, een belangrijke grondstof voor kunststoffen, uit Rusland. Door de problemen is de productie van grondstoffen voor plastics in zogeheten kraakinstallaties in Zuid-Korea, Taiwan en Maleisië al veel minder.

Veel petrochemische fabrieken schorten ook hun aankopen van grondstoffen uit Rusland op. Ze aarzelen ook om ruwe olie in te slaan tegen de huidige hoge prijzen. Ook omdat hun eindproducten pas over een week of zes klaar zullen zijn en er in de tussentijd nog een hoop kan veranderen.

De huidige hoge vrachttarieven maken de problemen nog groter. Die zorgen er ook voor dat bedrijven hun activiteiten nu stopzetten omdat ze geen grote verliezen willen riskeren. De winstmarges op producten als ethyleen en propyleen, die worden gebruikt om kunststoffen te maken, waren al laag en zijn verder gekrompen sinds de Russische invasie in Oekraïne.