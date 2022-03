Europese miljardenfactuur dreigt voor Verenigd Koninkrijk wegens frauduleuze import

Het Hof boog zich dinsdag over een inbreukprocedure die de Europese Commissie in 2018 tegen het VK had geopend. De Commissie eiste van de Britten 2,7 miljard euro omdat ze onvoldoende douanerechten hadden geheven op de frauduleuze import van textiel en schoenen uit China. Douanerechten zijn zogenaamde traditionele eigen middelen die de lidstaten rechtstreeks moeten overmaken aan de Europese begroting.

De Europese antifraudedienst Olaf had in 2017 vastgesteld dat importeurs in het VK een groot bedrag aan douanerechten hadden ontdoken door onjuiste aangiften over de werkelijke waarde van de ingevoerde kleren en schoenen uit China. Olaf waarschuwde al jaren voor deze fraude en had de lidstaten maatregelen aanbevolen, zoals het hanteren van een laagst aanvaardbare prijs. Londen liet dat echter na en sinds 2011 nam de omvang van de fraude via het VK sterk toe.

Douanemaatregelen

In zijn arrest bevestigt de Grote Kamer van het Hof dinsdag dat het VK is tekortgeschoten in zijn verplichting als lidstaat om doeltreffende douanemaatregelen te nemen en de correcte bedragen door te storten naar Brussel. Het Hof stelt ook dat de Britten de Commissie niet alle informatie hebben verstrekt die nodig was om de omvang van de verschuldigde begrotingsinkomsten te berekenen.

Over de omvang van het bedrag lijkt het laatste woord nog niet gezegd. Het Hof valideert wel de statistische methode die de Commissie in deze omstandigheden heeft gehanteerd, maar het stelt tegelijkertijd ook dat de verschuldigde bedragen niet accuraat genoeg zijn vastgesteld om te voldoen “aan de wettelijk vereiste norm”. De rechters vragen de Commissie om de omvang van het verschuldigde bedrag te herberekenen, rekening houdend met hun aanbevelingen.

Het VK verliet de EU op 31 januari 2020. Bij de boedelscheiding is echter bepaald dat het land onderworpen blijft aan de Europese rechtspraak voor schendingen van Europese regels ten tijde van zijn lidmaatschap.