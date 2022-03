Ernstige bezorgdheid over Russische controle van kerncentrales: “Bijna elke dag is er wel een incident”

Bij het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) is er toenemende bezorgdheid over de Russische greep op de kerncentrales in Oekraïne. Het gebrek aan communicatie en het niet roteren van technisch personeel stemt tot ongerustheid. Het agentschap blijft aandringen op een ontmoeting met Rusland en Oekraïne om de veiligheid te verzekeren.

Rafael Grossi, hoofd van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), blijft aandringen op een trilaterale ontmoeting met Rusland en Oekraïne om de veiligheid van de kerncentrales en nucleaire installaties op het Oekraïense grondgebied te verzekeren. Het is duidelijk dat de Russische militairen geen voorzorgsmaatregelen nemen in de omgeving van nucleaire sites, en bij het agentschap wordt daardoor gevreesd dat het oorlogsgeweld wel eens onbedoeld tot een kernramp zou kunnen leiden.

Grossi stelde voor om die ontmoeting te laten plaatsvinden in Tsjernobyl, maar dat zien ze in Moskou niet zitten. “Ik denk dat Tsjernobyl niet de beste plaats is voor zo’n bijeenkomst. Er zijn tal van hoofdsteden in de wereld”, zei Mikhail Oeljanov, de Russische ambassadeur bij het IAEA. De site van de voormalige kerncentrale, waar in 1986 een kernramp plaatsvond die de wereld schokte, is al even in Russische handen.

Amper communicatie mogelijk

De bezorgdheid van het agentschap nam vorige week vrijdag ernstige proporties aan nadat een brand was uitgebroken in een gebouw bij de kernreactor van Zaporozja, in het zuiden van het land, doordat die onder vuur werd genomen door de Russen. Door die aanval konden de Russen controle nemen over de kerncentrale, de grootste van Europa. Het beheer ervan is sinds enkele dagen in handen van een Russische commandant.

Een deel van het mobiele netwerk en internet is er afgesloten, waardoor van buitenaf amper gecommuniceerd kan worden met de werknemers. Er zou volgens de Oekraïense autoriteiten ook geen contact meer zijn met ­instituten in ­Marioepol die ­radioactief ­materiaal gebruiken. Grossi zei zondag al dat hij zich hierover “grote zorgen” maakte. “Om de kerncentrale op een veilige en voorzichtige manier te laten werken, moeten het management en personeel hun vitale taken in stabiele condities kunnen ondernemen, zonder onnodige inmenging of druk van buitenaf”, aldus Grossi.

Oekraïne heeft nog vier kerncentrales op het grondgebied die in werking zijn: naast Zaporozja zijn er ook kerncentrales in Mikolajiv, Chmelnytski en Rivne. Die drie liggen voorlopig in door Oekraïne gecontroleerd gebied.

Kernlaboratorium vernietigd

Ook ontwikkelingen op de site van Tsjernobyl stellen het Atoomschap allerminst gerust. Meer dan 200 personeelsleden daar, zowel technisch personeel als bewakers, hebben de site niet meer verlaten sinds 23 februari, de dag voor Russische troepen de controle overnamen. Het IAEA heeft al meermaals gevraagd om het technische personeel te roteren uit veiligheidsoverwegingen. Ook daar is het voor de Oekraïense regulator moeilijk om te communiceren met het personeel, dat gaat enkel via e-mail.

Niet alleen de kerncentrales worden nauw in het oog gehouden door het IAEA. Maandag werd een nucleaire onderzoeksinstelling vernietigd: het Instituut voor Fysica en Technologie in Charkov, in het oosten van het land. Daar werden volgens Grossi kleine voorraden aan nucleair materiaal bewaard. Er werd geen radioactieve straling opgemeten, benadrukte hij, maar het toont volgens hem wel de hoogdringendheid aan van onderhandelingen. “We mogen geen tijd verliezen. Bijna elke dag is er wel een incident”, aldus Grossi.