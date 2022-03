Eerst elke minuut in de Champions League, nu bij beloften: Jack Hendry (Club Brugge) duikt plots op bij NXT

Schreuder heeft gekozen, en dat voelt Jack Hendry ook. De verdediger kostte Club Brugge vorige zomer nog een slordige 4 miljoen euro, en werd ook snel incontournable in de verdediging. Zes matchen in de Champions League, telkens de volledige 90 minuten: check. Van september tot eind februari speelde hij - op een match tegen Kortrijk na - ook élke minuut. Tot het rode kaarten begon te regenen. Eerst op Standard (23 januari), tien dagen later nog ook nog eens in de beker in de Ghelamco Arena. Schreuder kon er niet om lachen: Mechele kreeg een nieuwe kans, en bleef sinds de (verloren) thuismatch tegen Gent in de competitie gewoon staan.

© REUTERS

Goed of slecht nieuws?

Februari werd de maand waarin Hendry zijn basisplaats verloor aan de concurrent die tijdens de Champions League vaak toekijken vanop de bank. En maart brengt het dieptepunt: spelen met de beloften. Maandagavond moest Hendry aan de bak met Club NXT tegen OH Leuven (1-1) om ritme op te doen, want in de beloftencompetitie mag elke ploeg één speler ouder dan 23 jaar opstellen. Of zijn uitje bij NXT goed of slecht nieuws is - misschien wil Schreuder hem wel klaarstomen voor een nieuwe kans de komende weken - moet nog blijken. Hopelijk voor Hendry wordt het dat eerste.