België maakt 2 miljoen extra vrij voor humanitaire hulp aan Oekraïne: “Situatie met de dag schrijnender”

“De situatie wordt met de dag schrijnender. De prioritaire vraag is nu hoe we zo veel mogelijk mensen nog uit de hel van de oorlog krijgen. Hoe sneller we schakelen, hoe meer levens we kunnen redden”, aldus de minister.

Het eerste bedrag van 3 miljoen euro wordt ingezet via het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), de organisatie die voedsel en drinkwater tot bij de getroffen mensen brengt en bescherming voorziet. De nieuwe steun gaat naar OCHA, het agentschap van de Verenigde Naties dat instaat voor de coördinatie van humanitaire zaken. “We kiezen bewust voor hen omdat ze onafhankelijk zijn, de nodige expertise hebben en we zo de garantie hebben dat de middelen over de grens en dicht bij de mensen komen”, aldus Kitir.

Humanitair landenfonds

Het geld zal meteen worden ingezet via het humanitair landenfonds voor Oekraïne van OCHA, die de financiering naargelang de noden verdeelt over de aanwezige hulporganisaties, legt de minister uit. Daardoor zullen hulpmiddelen zoals voedsel, drinkwater, medicijnen en onderdak zo efficiënt mogelijk bij de mensen gebracht worden en gaat geen tijd verloren.

Kitir bezoekt dinsdag in Polen het grensdorp Medyka, waar vluchtelingen uit Oekraïne een eerste ontvangst krijgen. Ze bezoekt er humanitaire organisaties die vluchtelingen bijstaan en hulpgoederen verdelen.

Volgens de meest recente cijfers van de VN zijn al meer dan 1,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Polen sinds het begin van de Russische inval op 24 februari. In totaal ontvluchtten al meer dan 2 miljoen mensen het land.