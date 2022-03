Werkmannen treffen skelet aan tijdens renovatiewerken: gebouw verzegeld

In de kelder van een pand op de hoek van de Sint-Paulus- en Kaaistraat in Oostende is bij renovatiewerken een skelet aangetroffen. Het gaat wellicht om resten uit de middeleeuwen.

De vondst dateert van zaterdagmiddag, toen werkmannen bezig waren met renovatiewerken. In de kelder botsten ze op een muur met daarachter een skelet. De politie en het parket werden verwittigd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het skelet afkomstig zou zijn uit de middeleeuwen. Dat is niet zo uitzonderlijk, want ook bij graafwerken in de buurt werden eerder al historische vondsten van menselijke resten gedaan. Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal de zaak nu verder opvolgen. Het skelet werd alvast afgedekt en het gebouw verzegeld. De renovatiewerken liggen tot nader order stil.