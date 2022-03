Prachtig verhaal uit MLS: Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) speelt tegen jonge kankerpatiënt die hij twaalf jaar geleden in ziekenhuis bezocht

In het voorjaar van 2010, enkele maanden voor Kljestan in België bij Anderlecht kwam voetballen, bracht de Amerikaanse voetballer een bezoekje aan het ziekenhuis van Los Angeles. Daar ontmoette hij de 8-jarige Chris Hegardt die tegen kanker vocht.

“Het is echt ongelofelijk”, zei Kljestan in een filmpje op de sociale media van zijn club LA Galaxy. “Soms bezoek je kinderen in het ziekenhuis en hoor je er niets meer van of krijg je heel slecht nieuws te horen. Chris (Hegardt, red.) overwon de ziekte en bleef zichzelf pushen, had een goeie schoolcarrière en is nu al op jonge leeftijd prof geworden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Twaalf jaar later ontmoetten de twee elkaar dus weer. Niet in het ziekenhuis, maar op het voetbalveld. Als tegenstanders in een wedstrijd op het hoogste niveau in de Verenigde Staten. LA Galaxy won de wedstrijd met 0-1 van Charlotte FC, zowel Kljestan als Hegardt mochten invallen.

“Het moraal van het hele verhaal is: wees een goed persoon”, deed Kljestan zijn verhaal verder. “Het kostte niets om vriendelijk te zijn tegen hem en zijn familie die dag. Als het hem ook maar één procent hoop gaf of het bracht een glimlach op zijn gezicht, dan was het voor mij ook de moeite waard.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen