Bart De Wever verwelkomt eerste Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen en bekritiseert federaal beleid: “Ze dreigen aan hun lot te worden overgelaten”

Een zestigtal vluchtelingen uit Oekraïne is maandagavond aangekomen in het voormalige woonzorgcentrum De Tol in Deurne. Ze worden daar tijdelijk opgevangen. Antwerps burgemeester en nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA) heeft ze verwelkomd. Hij roept de federale regering op tot actie door een crisiscel op te richten.

LIVE. Oorlog in Oekraïne: volg hier alles over de invasie van de Russische troepen

In het voormalige woonzorgcentrum in de buurt van de Ruggeveldlaan is er plek voor honderd mensen. De eerste vluchtelingen die aankwamen in De Tol zijn vooral gezinnen met kleine kinderen. Er wordt voor hen nu naar huisvesting gezocht voor de komende maanden. “Het waren opvallend veel gezinnen met kleine kinderen”, zegt De Wever. “Deze mensen hebben niets meer. De taferelen zijn hartverscheurend.”

Enorme inspanningen

Volgens de burgemeester kan de uitdaging rond de opvang van deze vluchtelingen wel eens de grootste worden sinds de Tweede Wereldoorlog. “Als miljoenen Oekraïners hun land ontvluchten en lange tijd niet kunnen terugkeren, of misschien zelfs nooit, omdat een dictator in het Kremlin hun land vernietigt, dan zullen wij geconfronteerd worden met ongeziene aantallen mensen die recht hebben op onze hulp”, zegt De Wever. “Deze mensen kunnen uiteraard op termijn mee vorm geven aan onze samenleving, maar om dat te bereiken zullen wel enorme inspanningen moeten geleverd worden.”

De Wever is daarbij kritisch over de aanpak van de federale overheid. “In een fatsoenlijk bestuurd land zou de federale regering onmiddellijk samen met de deelstaten een permanente crisiscel opstarten en de expertise en slagkracht van defensie, de civiele bescherming en alle bevoegde diensten mobiliseren om massieve collectieve en tijdelijke opvangcentra op te zetten. Zo zouden we duizenden, misschien zelfs tienduizenden mensen samen onderdak kunnen bieden. Alleen zo kunnen we hen ook doeltreffend begeleiden: voeding, ziekenzorg, onderwijs, begeleiding”, zegt De Wever.

Urgentie

De burgemeester vreest vooral dat de grootste last bij de gemeenten komt te liggen. Hij is verbaasd over de houding van staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Ik hoorde Mahdi op de radio zeggen: ik vang niemand op met Fedasil”, zegt de burgemeester. “Deze mensen krijgen meteen het statuut van ‘tijdelijk beschermd’ en kunnen dus onmiddellijk doorstromen naar de lokale OCMW’s om een leefloon te ontvangen. Daarmee is de kous voor Mahdi af.”

“Als de vluchtelingenstroom massief wordt, gaan de gemeenten zeer snel door het ijs zakken”, zegt De Wever. “Zij zijn niet in staat om voldoende, menswaardige collectieve accommodatie aan te bieden. Nog minder hebben ze adequate huisvesting ter beschikking voor de langere termijn. Deze mensen dreigen dus uiteindelijk met een leefloon aan hun lot te worden overgelaten. Huisjesmelkers en andere lieden met minder goede bedoelingen zullen hen dan met open armen ontvangen. Ik roep op tot urgentie, ik roep op tot crisisbeheer die naam waardig.”

Mahdi reageert via Twitter op de verwijten. Volgens hem worden de uitdagingen zeker niet onderschat. Hij wijst erop dat er daadwerkelijk een crisiscentrum is om alles te coördineren. Fedasil staat in voor de dispatching.

“Ik reken op uw samenwerking”, schrijft Mahdi aan De Wever. “Nu even geen stratego, aub.”