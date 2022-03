Vlaamse Ombudsdienst gewonnen voor eenheidstarief voor gas en elektriciteit

De Vlaamse Ombudsdienst pleit voor een eenheidstarief voor de distributie van gas en elektriciteit. De Vlaamse ombudsman, die dinsdag het jaarverslag voorstelde in het Vlaams Parlement, denkt dat dit een flinke stap vooruit zou zijn in de dienstverlening in Vlaanderen.

De Vlaamse Ombudsdienst behandelde vorig jaar 8.952 dossiers. Dat zijn er bijna 400 meer dan in 2020 (8.572). In 43 procent daarvan kon een verzoening worden bereikt. De meeste dossiers gingen over Wonen (19,7 pct), Energie, Water en Omgeving (15,9 pct) en Werk en Economie (12,2 pct). In totaal behandelden alle Vlaamse overheidsdiensten vorig jaar 94.000 klachten. Het jaar voordien waren er dat nog 95.578.

Wat energie betreft wijst de Ombudsdienst erop dat in 2021 het energievraagstuk er voor de doorsnee burger allesbehalve eenvoudiger op werd, onder meer door de liberalisering van de sector en de energietransitie. “Het wordt alsmaar duidelijker dat het voor steeds meer gezinnen een te grote klus is om nog te kunnen vertrouwen op de eigen weloverwogen en zinvolle energiekeuzes.”

Klachten

2021 was volgens de Ombudsdienst dan ook “één lange stroom van klachtenbeelden, met als klacht nummer één: ‘de rekening rond mijn hoge factuur klopt niet’“. “Ook het beste klachten- en ombudswerk kan hier niet tegenop: er loeren momenteel simpelweg te veel onaangename verrassingen om de energiehoek”, luidt het.

Een flinke stap vooruit in de vereenvoudiging van het verhaal richting een betere dienstverlening zou een eenheidstarief zijn voor de distributie van gas en elektriciteit in Vlaanderen, zegt de Ombudsman in zijn jaarverslag. Vlaanderen telt op dit moment tien distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas. Die worden gefinancierd via de distributienettarieven op de energiefactuur. Die tarieven verschillen sterk tussen de netbeheerders onderling.

