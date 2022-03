Vermoedelijke dealers met duizenden euro’s aan merkkledij en juwelen gevat

De Antwerpse lokale politie heeft bij drie huiszoekingen in het kader van een drugsdossier voor 29.000 euro aan merkkledij en juwelen in beslag genomen. Drie verdachten werden opgepakt.

De bal kwam aan het rollen toen het drugsondersteuningsteam van de politie een huurvoertuig opmerkte dat een wel erg kort bezoek bracht aan Antwerpen en al gelinkt werd aan mogelijke drugshandel. Het voertuig dook vervolgens op in Mechelen, waar de bestuurder en een tweede verdachte opnieuw kort een woning bezochten. De politie greep in en trof vijftien dosissen cocaïne aan in het voertuig, naast drie gsm’s en een som geld.

De politie voerde vervolgens drie huiszoekingen uit en stootte daarbij op heel wat luxegoederen, mogelijk aangekocht met drugsgeld. Het ging om 27 stuks merkkledij, goed voor zowat 16.000 euro, en een armband van zowat 13.000 euro. Er werd ook een kluis aangetroffen die nog zal worden geopend. De politie nam verder twee huurvoertuigen, waaronder het aanvankelijk opgemerkte voertuig, en zes gsm’s in beslag. In totaal werden drie verdachten opgepakt, waaronder de twee die het pand in Mechelen waren binnengegaan.