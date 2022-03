Voorzorgsmaatregelen rond twee sites in Schoten vanwege PFAS-verontreiniging

In Schoten worden zogenaamde no regret-maatregelen genomen rond de brandweerkazerne aan de Van Cauwenberghslei en de voormalige Van Gansewinkel-site in de Sluizenstraat, nadat bij metingen verhoogde PFAS-waarden werden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Dat meldt het gemeentebestuur. De maatregelen gelden in een straal van 500 meter rond de sites.