Meisje van zes gestorven aan uitdroging in Marioepol

In de Oekraïense stad Marioepol is een meisje van zes jaar overleden door dehydratatie. Ze zat vast onder de ruïnes van haar huis na een aanval. Dat liet de burgemeester van de stad Vadim Boïtchenko weten.

Het is niet duidelijk hoe lang het meisje, dat Tanya heette, levend onder het puin vastzat. Het lichaam van de moeder werd ook onder het puin teruggevonden. “Gedurende de laatste minuten van haar leven was Tanya alleen, moe en bang. Ze had ongelooflijk veel dorst. Dit is gewoon een van de vele verhalen die we hier horen en zien in Marioepol, waar al acht dagen hard gevochten wordt”, klinkt het in een bericht op Telegram.

Eerder sprak Oekraïens president Volodimir Zelenski ook al over het overlijden van een kind in een video die dinsdagochtend werd gepubliceerd, een nieuwe kreet om hulp richting het Westen. “Marioepol wordt omringd, geblokkeerd. Voor de eerste keer in decennia, misschien de eerste keer sinds de invasie van de Nazi’s, is een kind overleden van de dorst”, klonk het.

Duizenden burgers zitten nog steeds vast in de stad die zich in het zuidoosten van het land bevindt. Er is geen water, noch eten of elektriciteit. Humanitaire hulp geraakt ook niet tot daar. Er zijn al verschillende pogingen geweest om mensen te evacueren, maar dat verliep niet zoals verwacht doordat het staakt-het-vuren niet gerespecteerd werd. Marioepol is een strategisch belangrijke stad vanwege de ligging aan de Zee van Azov.