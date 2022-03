Think Pink overhandigt petitie over borstkanker aan minister Vandenbroucke: “Nog elke dag behandeling in niet-erkende ziekenhuizen”

Borstkankerorganisatie Think Pink heeft dinsdag, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, een petitie overhandigd aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Daarin pleit de organisatie ervoor dat enkel erkende borstklinieken nog borstkankerbehandelingen kunnen uitvoeren.

“Nog elke dag worden patiënten geopereerd en behandeld in niet-erkende ziekenhuizen”, zegt Heidi Vansevenant, voorzitter van Think Pink. “Dat kan voor ons niet.”

Een ziekenhuis dat erkend wil worden als borstkliniek moet voldoen aan een aantal vereisten, die “garanderen dat de complexe behandeling van borstkanker aan strenge kwaliteitsvereisten beantwoordt”, zegt Vansevenant. Zo moet een coördinerende borstkliniek jaarlijks minstens 125 nieuwe borstkankerdiagnoses stellen. Voor een satellietborstkliniek zijn dat er zeker 60. Daarnaast is er een multidisciplinair team dat een ruime ervaring met borstkanker heeft en moet de infrastructuur aan specifieke kwaliteitseisen voldoen.

De petitie verzamelde tot nu toe al 1.547 handtekeningen. Think Pink overhandigde de minister naast de petitie een volledig dossier dat de problematiek breder uiteenzet. “Ons dossier werd positief onthaald”, zegt Think Pink woordvoerster Ophélie Mouton. Een vervolgafspraak staat gepland in mei.