Oekraïens ‘Vreemdelingenlegioen’ vecht met Belgische machinegeweren

De vijfduizend FNC-wapens die de Belgische regering beloofd heeft aan Oekraïne zijn al ter plekke en in gebruik. Het Internationaal Legioen van Oekraïne, bestaande uit buitenlandse strijders die zich aangesloten hebben bij het Oekraïense leger, is met de Belgische wapens uitgerust.

De foto met trotse strijders die poseren met Belgische wapens duikt op sociale media overal op. Zoals geweten hebben zo’n 20.000 buitenlanders, waaronder 3.000 Amerikanen en ook een vijftigtal Belgen, zich opgegeven om mee te gaan strijden aan de zijde van Oekraïne. De eerste strijders zijn al in Oekraïne en worden sinds kort ingezet, zo blijkt uit de foto.

Hun uitrusting lijkt compleet: een kaki overall, helmen en kogelvrije vesten. Maar vooral de Belgische FNC-wapens vallen op. De Belgische regering had er 5.000 van dat type beloofd aan het Oekraïense leger. “Sinds vorige week zijn ze geleverd, samen met de nodige munitie”, klinkt het op het kabinet van Defensie.

Het FNC-geweer was tot voor kort hét standaardwapen van het Belgische leger, gefabriceerd in de FN-fabriek in Herstal. Het was de opvolger van het legendarische FAL-wapen, maar is sinds kort op zijn beurt vervangen door de FN-Scar.

Dat de Belgische geweren gebruikt worden door het Internationaal Legioen is geen probleem. “De wapens zijn aan Oekraïne geschonken om zich te verdedigen. Het Oekraïense leger is best geplaatst om te beslissen welke eenheid de wapens toebedeeld krijgt”, aldus Cedric Maes, woordvoerder van het kabinet van defensie.

Deze eerste uitgeruste groep van het Internationale Legioen wordt ingezet aan het belangrijkste front, dat van de hoofdstad Kiev. Het gaat om strijders uit de VS, Het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Litouwen, Mexico en India.