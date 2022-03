TikTokkers tonen het leven aan de frontlinie van de oorlog: “Meerderheid van Russen gelooft niet wat hier gebeurt”

Alina Volik (18) genoot van haar leven in de Oekraïense stad Zaporizja en deelde af en toe een inkijk in haar alledaagse leven. Maar twee weken geleden werd de jonge vrouw wakker in een land in oorlog. Sinds de Russische inval geeft ze een unieke inkijk over haar leven aan de frontlinie op TikTok. Ook Marta Vasyuta (20) heeft veel volgers bij door beelden van haar vaderland te delen. De Oekraïense twintiger uit Lviv was in Londen toen de oorlog uitbarstte, maar deelt sindsdien alle video’s die ze krijgt van vrienden. De vrouwen willen iedereen - ook de Russische bevolking - de verwoesting en angst van oorlog laten zien.