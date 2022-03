Mountainbiker (45) overleden na zware val op parcours be-Mine

De 45-jarige Nederlander die een week geleden zwaar ten val kwam op het mountainbikeparcours van be-Mine in Beringen, is inmiddels overleden. “We bekijken of we bepaalde gevaarlijke punten van het parcours extra moeten beveiligen”, reageert burgemeester Thomas Vints.

De Nederlander was vorige week dinsdag met zijn familie op bezoek in Beringen-Mijn. Samen met zijn zoon was hij in de namiddag aan het oefenen op het mountainbikeparcours, maar bij een van de sprongen ging het fout. De 45-jarige man kwam zwaar ten val en werd kritiek afgevoerd naar het ziekenhuis. Donderdag bezweek hij aan zijn verwondingen.

Na vorige ongevallen op het mountainbikeparcours werden er al waarschuwingsborden geplaatst om aan te duiden dat je voor sommige trajecten meer ervaring nodig hebt. “We zijn nu ook aan het bekijken of er punten zijn op de trajecten waar er uitzonderlijk veel ongevallen gebeuren”, zegt burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V). “Als er zo’n punt is waar het vaker fout gaat, kunnen we dat extra beveiligen. We denken er bijvoorbeeld aan om kussens te leggen op die plaatsen.”

“Het is natuurlijk een avontuurlijk parcours en we geven aan dat mountainbikers zich bewust moeten zijn van de gevaren. We merken ook dat veel van hen bescherming dragen op de knieën, rug en het hoofd. Maar helaas gebeuren er nog steeds ongelukkige valpartijen zoals deze.” siol