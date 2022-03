Agent reanimeert jongeman (18) die levenloos neervalt

Op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk heeft een agent van politiezone Vlas maandag een jongen van 18 jaar gereanimeerd. De toestand van het slachtoffer is stabiel.

Een agent van politiezone Vlas was maandag om 10.50 uur aan het patrouilleren met zijn motard op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Toen de agent ter hoogte van het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras reed, zag hij een jongeman plots steil achterovervallen. Zijn vrienden die erbij stonden, schoten meteen in paniek.

De agent sprong snel van zijn motor en liep naar de groep waar hij meteen hulp bood. Het was meteen duidelijk dat de situatie ernstig was. De agent kon geen hartslag meer vaststellen en begon onmiddellijk met de reanimatie. Meteen daarna kreeg hij bijstand van een brandweerman in burger die daar ook passeerde.

De brandweerman kon overnemen en via de dispatching verwittigde de politieman de mug en ambulance. De jongen kon bij bewustzijn worden gebracht nog voor de mug ter plaatse was. Hij werd voor verdere controle overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk.