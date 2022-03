Oorlog aan de pomp: Russische Lukoil duikt onder prijs van ‘goedkoopste tankstation van het land’

In tijden waarin de brandstofprijzen ongekende hoogtes bereiken, woedt ook aan benzinestations een hevige strijd. In Sint-Niklaas vecht het ‘Russische’ Lukoil met concurrent Avia om de titel van ‘goedkoopste benzinestation van het land’.

Heel wat Lukoil-benzinestations krijgen sinds vorige week opvallend minder klanten over de vloer. Bestuurders geven duidelijk gehoor aan de oproep om de Lukoil-keten, die Russische roots heeft, te boycotten. Als reactie verlaagde de keten op enkele strategische plaatsen haar prijzen.

Zo ook in Sint-Niklaas, waar het pompstation op de hoek van de Kleibekestraat en de Heistraat sinds deze week onder de prijs is gedoken van het Avia-station een eindje verderop in de Kleibekestraat. Dat Avia-station mocht zich nochtans wekenlang het goedkoopste benzinestation van het land noemen.

Bij Avia kostte één liter diesel dinsdagmiddag 2,083 euro, voor één liter benzine euro 95 betaalde je 1,949 euro en voor één liter benzine euro 98 was dat 2,022 euro. Bij Lukoil bedroegen de tarieven respectievelijk 2,074 euro, 1,941 euro en 2,013 euro.

Ondanks de iets lagere prijzen stond dinsdag bij Lukoil niemand te tanken, terwijl bij Avia alle pompen bezet bleken.

