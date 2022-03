Europa: “Twee derde minder Russisch gas tegen eind dit jaar”

De discussie over de plaats van gas en kernenergie in de Europese energiemix, de steeds maar hoger stijgende prijzen en nu ook de Russische inval in Oekraïne maakten de nood aan een breed energiepakket hoog. “We moeten onafhankelijk worden van olie, steenkool en gas uit Rusland. We kunnen ons gewoon niet meer verlaten op een leverancier die ons expliciet bedreigt”, zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Het plan kreeg de naam REPowerEU mee. Volgens de Commissie moet het mogelijk zijn om tegen 2030 Europa helemaal te doen afkicken van Russische fossiele brandstoffen. Dat kan door de gastoevoer meer te gaan diversifiëren, via een hogere import van lng en van aardgas uit andere landen, en via het optrekken van de productie en de import van biomethaan en groene waterstof. Anderzijds moet Europa ook zijn gebruik van fossiele brandstoffen versneld afbouwen, vindt de Commissie. Daarvoor mikt ze onder meer op een efficiënter energiegebruik en meer hernieuwbare energiebronnen.

Om de meest kwetsbare gezinnen tegen de explosief gestegen energieprijzen te beschermen, wil de Commissie de lidstaten meer mogelijkheden geven om rechtstreeks in te grijpen in de prijs en de inkomsten uit overwinsten en het emissiehandelssysteem te herverdelen naar de consumenten. Soepeler staatssteunregels moeten dan weer de bedrijven helpen die lijden onder de hoge energiekosten.

Tot slot wil de Commissie de Europese gasreserves elk jaar tegen 1 oktober voor 90% gevuld hebben.