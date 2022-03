Plots duikt Oekraïense ‘landverrader’ weer op: “Als hem weer president maken het plan is, leeft Poetin écht in zijn eigen wereld”

Het belangrijkste doel van Rusland in Oekraïne is volgens veel experts niet om territorium te veroveren, maar wel om een pro-Russisch regime te installeren in Kiev. Volgens Oekraïense media is voormalig president Viktor Janoekovitsj vanuit ballingsoord Moskou zelfs al afgereisd naar Minsk, klaar om weer op de troon te gaan zitten waaruit hij in 2014 verdreven werd. En wie laat er vandaag van zich horen, met een boodschap aan zijn opvolger Volodimir Zelenski? Viktor Janoekovitsj, uiteraard.