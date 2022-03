Bouwvakker zakt door plaat op werf en valt vijf meter diep in traphal: man zwaargewond naar ziekenhuis gevoerd

Een 27-jarige bouwvakker is maandag zwaargewond geraakt na een val van bijna vijf meter, op een bouwwerf op de Bondgenotenlaan in Leuven.

De man was aan het werk op de bouwwerf van projectontwikkelaar Dyls, die het complex waar onder andere warenhuis Match en We gevestigd waren ombouwen tot studentencomplex. Rond 16 uur zakte de bouwvakker er door een fout manoeuvre door een gyproc plaat. Hij kwam ongeveer anderhalve verdieping of vijf meter lager in een traphal terecht.

De brandweer kwam ter plaatse en haalde het slachtoffer met de ladderwagen naar buiten. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar verkeerde niet in levensgevaar.