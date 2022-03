QUIZ. Anderlecht of Antwerp: voor welke club speelden deze spelers de meeste duels?

Anderlecht-Antwerp is de onvervalste topper van de 31ste speeldag in de Jupiler Pro League. Een duel waarin veel op het spel staat, maar ook een speciaal duel voor enkele spelers die in het verleden in het andere kamp stonden. We maakten voor u een selectie van spelers die zowel op de Bosuil als in het Lotto Park het mooie weer maakten. Wat we van u willen weten: bij welke club kwamen ze het vaakst in actie?