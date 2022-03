Tien hooligans gearresteerd na dodelijke voetbalrellen in Mexico

Het gevecht brak zaterdag uit tijdens de wedstrijd tussen Querétaro en Atlas, in de hoogste voetbalklasse in Mexico. In totaal 26 mensen raakten gewond. Van hen liggen er nog zeven in het ziekenhuis, de overige negentien zijn uit het ziekenhuis ontslagen.

De Mexicaanse voetbalbond en de besturen van de twee voetbalclubs komen dinsdag bij elkaar om over de gebeurtenissen te praten. Na de rellen werden de andere wedstrijden in de Mexicaanse competitie afgelopen weekend afgelast.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AP