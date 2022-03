Dieren in zoo van Kiev lijden onder de oorlog: “We moeten de olifanten verdoven met kalmeermiddelen”

Naast het menselijk leed, veroorzaakt de oorlog in Oekraïne ook heel wat ellende bij de dieren in de zoo van Kiev. Vooral de zebra’s en olifanten hebben door de bombardementen en beschietingen voortdurend last van angst en stress. Door hevige gevechten in de stad brak er vorige week zelfs even brand uit. “Dat hadden we gelukkig snel onder controle”, zegt directeur Kirill Trantin. “We proberen de dieren voortdurend te troosten.”