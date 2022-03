BAS geeft OH Leuven gelijk en legt KV Mechelen forfaitnederlaag op

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) oordeelt dat de competitiewedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen, die op 15 januari voorzien was maar niet doorging, niet moet ingehaald worden. Het BAS legt KV Mechelen, dat na een uitbraak van het coronavirus aan Den Dreef niet kwam opdagen, een forfaitnederlaag op. Dat heeft OHL dinsdag bevestigd.

Even in herinnering brengen: Malinwa zakte medio januari niet af naar Den Dreef omdat twee van zijn doelmannen besmet waren met het coronavirus. Het reglement stelde echter dat het moet gaan om de keeper met de meeste speelminuten dit seizoen en over doelmannen die behoren tot de zogeheten SSL-A-lijst van de ploeg in kwestie. Aan de eerste voorwaarde werd met Gaetan Coucke voldaan, aan de tweede met Maxime Wenssens dan weer niet. Op grond daarvan werd de vraag tot uitstel geweigerd, waarop KVM niet opdaagde.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) besliste nadien dat het duel een nieuwe datum zou krijgen en dus ingehaald zou worden. OHL trok hierop naar het BAS om de beslissing aan te vechten. “De club is van mening dat KV Mechelen door niet op te dagen voor de wedstrijd het recht in eigen handen genomen heeft en een forfaitnederlaag de enige mogelijke uitkomst is”, stelde OH Leuven toen. “Deze beslissing is een belangrijk precedent in de sport.”

Daar deze forfaitzege springt OHL met 40 punten naar de tiende plek in de Jupiler Pro League, KV Mechelen blijft zesde met 47 punten.