Staande ovatie voor president Zelenski tijdens speech in Brits parlement: “De beschietingen hebben ons niet gebroken”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dinsdagavond het Britse Lagerhuis toegesproken via een rechtstreekse videolink. Hij werd door de parlementsleden onthaald met een staande ovatie. Het parlementsgebouw in Westminster zat propvol voor de volgens voorzitter Lindsay Hoyle “historische toespraak”.

“Ik spreek jullie toe als een burger, als een president van een groot land, met een droom”, stak Zelenski van wal.

Hij vergeleek de strijd van Oekraïne tegen Rusland met de Britse oorlogsinspanningen tegen nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. “Jullie wilde je land niet verliezen toen de nazi’s het wilden innemen”, zei hij. “En je moest vechten voor Groot-Brittannië.”

Mijn volk heeft een “heldhaftige” inspanning geleverd tegen de Russische troepen, aldus Zelenski. “De beschietingen hebben ons niet gebroken.”

De Oekraïense president verwees ook naar oorlogsleider Winston Churchill toen hij zei dat Oekraïne “tot het einde zal vechten.”

In navolging van Churchills beroemde “we zullen vechten op de stranden”-toespraak uit 1940 klonk het: “We zullen niet opgeven en we zullen niet verliezen.”

“We zullen tot het einde vechten op zee, in de lucht, we zullen blijven vechten voor ons land, koste wat het kost. We zullen vechten in de bossen, in de velden, op de kusten, in de straten.”

Hij verwelkomde de sancties, maar herhaalde ook dat ze niet volstaan en dat er een no-flyzone moet komen.

Zelenski zei dat de beslissing van het Internationaal Strafhof om Rusland te onderzoeken vanwege oorlogsmisdaden hoop heeft gegeven dat er consequenties zullen volgen, maar dat ook dat niet voldoende is. “Meer dan vijftien kinderen zijn omgekomen in de oorlog, ze hadden nog kunnen leven.”

In een reactie op de toespraak van de Oekraïense president zie de Britse premier Boris Johnson dat gewone Oekraïners miljoenen inspireren door hun moed. “Het Verenigd Koninkrijk en zijn bondgenoten zijn vastbesloten om door te gaan met het leveren van wapens, het opleggen van sancties en het opvoeren van de druk tegen Rusland en zijn invasie in Oekraïne.”

Johnson zei ook alle mogelijke methodes te zullen gebruiken totdat Poetin faalt en Oekraïne “opnieuw vrij is.”

Oppositieleider Keir Starmer zei dan weer dat “iedereen ontroerd is door de moed, de vastberadenheid en het leiderschap” van president Zelenski. “Hij herinnert ons eraan dat onze vrijheid en onze democratie van onschatbare waarde zijn.”

(pjv)