Politie start onderzoek naar Kind en Gezin nadat ouders klacht indienen in nasleep van drama in ’t Sloeberhuisje

Het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat ouders een klacht hebben ingediend tegen Kind en Gezin in de nasleep van het drama in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje. Kind en Gezin zelf geeft intussen toe dat er in de weken voor het drama zeventien klachten zijn geweest van bezorgde ouders.

Het incident in het Gentse kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in februari, waarbij een meisje van zes maanden stierf nadat ze door elkaar was geschud, blijft nazinderen. Zeker nu is gebleken dat in de weken voordien meerdere ouders naar Kind en Gezin hadden gebeld met allerhande klachten over de crèche.

Kind en Gezin is de klachten nagegaan en kwam dinsdag tot de conclusie dat er zeventien meldingen zijn geweest. “Het gaat niet om klachten van mishandeling of geweld”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “Het gaat wel bijvoorbeeld over discussies over het contract, of over het feit dat ouders het gebouw niet binnen mogen door corona.”

Er kwam ook een klacht over onvriendelijk, grensoverschrijdend gedrag in de communicatiestijl naar bepaalde ouders toe. “Dat is ook serieus genomen”, zegt Nele Wouters. “Dat maakte voorwerp uit van een inspectiebezoek. De resultaten daarvan hebben ons bereikt na de feiten.”

LEES OOK. Twee weken voor drama kwam inspectie langs in ’t Sloeberhuisje. Ook toen werden meerdere gebreken vastgesteld

Kind en Gezin ontkent dat het ouders heeft afgeraden om een klacht in te dienen: “Wij zijn na de feiten met alle ouders in gesprek gegaan. Daar is naar voren gekomen dat hen is afgeraden om anoniem een klacht in te dienen. We hebben uitgezocht hoe dat kwam. Het klopt inderdaad dat we hebben aangeraden om klachten niet anoniem in te dienen. Want de opvang zou op basis van de klacht wel kunnen achterhalen wie ze heeft ingediend, en dan ben je niet langer anoniem.”

Een ouderpaar dat vindt dat Kind en Gezin is tekortgeschoten, is ondertussen naar de politie gestapt met een klacht. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket. De klacht tegen Kind en Gezin zal nu verder onderzocht worden.