Kogelinslagen vastgesteld aan horecazaak in Zandhoven: vorige eigenaars verdacht van witwassen drugsgeld

Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld.

De zaakvoerder stelde dinsdagvoormiddag drie kogelinslagen vast in de deur toen hij de brasserie wou openen. Maandag is de traditionele sluitingsdag. De lokale politie stelde een perimeter in en het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Er woont niemand in de zaak, die gelegen is schuin tegenover het bezinningscentrum Leven in de Brouwerij van wijlen pater Luc Versteylen. De dichtstbijzijnde buur in de Dijkstraat hoorde niets.

Eind vorig jaar maakte de horecazaak een doorstart onder nieuwe eigenaars. Daarvoor was de brasserie, toen nog onder de naam De Kroon, heel populair bij jonge gezinnen door de grote speeltuin. De zaakvoerders, bekend als de Deurnese Bende van de Kaasboerin, werden in oktober 2020 opgepakt. Er waren vermoedens dat de zaak gebruikt werd als witwasdekmantel voor drugsgeld. Op dit moment loopt er nog steeds een strafonderzoek naar de bende voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Mogelijk was de aanslag dan ook gericht tegen de vorige eigenaars.

Drugsgeweld

De huidige uitbaters, die in Schilde ook al een horecazaak hebben dicht bij Schildestrand, hebben een goede reputatie. Zij wilden met een nieuwe naam ook radicaal een streep trekken onder het verleden en absoluut niet geassocieerd worden met de vorige naam – die de horecazaak al decennialang droeg – en het kwalijk verleden. Zij waren tijdens het sporenonderzoek aanwezig en waren onder de indruk. Klanten stopten dinsdag nog onwetend om iets te komen eten of drinken, maar werden door de politie naar de uitgang geleid. De zaak blijft dinsdag dicht. In een korte reactie zegt de uitbater, die liever niet met zijn naam in de krant komt, gechoqueerd te zijn. “Iedereen die ons kent, weet dat dit niets met ons te maken heeft.“

De voorbije dagen laaide het drugsgeweld in en rond Antwerpen opnieuw op na een periode van relatieve rust. Zo werd vorige week maandag ook restaurant Jack’s aan de Bredabaan in Schoten beschoten. Criminelen openden die week ook het vuur op woningen in de Vaartstraat in Willebroek en in de Weerstandlaan in Hoboken. Vrijdag vonden buurtbewoners van de Patrijsstraat in Merksem dan weer een kogelbrief in hun brievenbus. Of het incident in Viersel aan een van die feiten kan gelinkt worden, wordt onderzocht.

