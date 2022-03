OVERZICHT. Dit gebeurde vandaag in Oekraïne: Russen nemen vluchtelingen onder vuur, boycot van Russische grondstoffen

Dag dertien van de oorlog in Oekraïne. Op 24 februari vielen de Russen binnen in hun buurland. Onderhandelingen hebben nog tot niets geleid en de organisatie van humanitaire corridors blijft moeilijk verlopen. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op dinsdag.

Rusland had dinsdagnacht opnieuw geprobeerd om zelf humanitaire corridors te organiseren vanuit vijf steden die Oekraïners vanaf 8 uur (onze tijd) naar Rusland en Wit-Rusland zouden leiden. Het gaat om de Oekraïense steden Kiev, Charkov, Marioepol, Soemy en Tsjernihiv. Maar daar ging de Oekraïense overheid uit veiligheidsoverwegingen opnieuw niet op in. Maandag waren die plannen er ook al, maar de Oekraïense president Zelenski had het toen “compleet immoreel” genoemd.

Uiteindelijk konden er in de eerste uren van de evacuatie wel ongeveer duizend buitenlandse studenten geëvacueerd worden uit Soemy naar de Oekraïne stad Poltava. En ook een tweede evacuatiekonvooi werd dinsdagnamiddag opgezet. Volgens de gouverneur van de regio werden uiteindelijk in totaal 5.000 mensen geëvacueerd. Daarnaast konden er uit vanuit Irpin ook 3.000 personen naar Kiev gebracht worden. En ook vanuit Marioepol werden evacuatiepogingen ondernomen, maar daar liep het mis. Russische troepen zouden geschoten hebben op burgers die probeerden te vluchten.

De Oekraïners konden wel een ‘morele overwinning’ claimen. Maandag zou namelijk Vitaly Gerasimov, een Russische generaal-majoor, gedood zijn tijdens gevechten. Dat meldt de Oekraïense militaire inlichtingendienst dinsdag en zijn dood wordt bevestigd door een Russische bron aan online onderzoeksplatform Bellingcat. De 44-jarige man had behoorlijk veel aanzien binnen het Russische leger: hij vocht eerder in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog en de oorlog in Syrië. Ook kreeg hij een medaille voor zijn rol in de annexatie van de Krim in 2014.

Verder werden er dinsdag opnieuw grote beslissingen genomen in de rest van de wereld om het Rusland moeilijker te maken. Zo besloot de Europese Unie om tegen het einde van het jaar de vraag naar Russisch gas met twee derde te verminderen. En moet het volgens de Commissie mogelijk zijn om tegen 2030 Europa helemaal te doen afkicken van Russische fossiele brandstoffen. Ook het Verenigd Koninkrijk stop met de invoer van Russische olie tegen het einde van 2022. En de Amerikaanse president Joe Biden kondigde aan om een volledig ban te leggen om de import van olie, gas en energie. “Wij willen de oorlog van Poetin niet financieren”, zei hij.

De Oekraïense president Zelenski sprak dinsdagavond ook het Britse parlement toe via een videoboodschap. Het is de eerste keer dat een buitenlandse leider de parlementsleden in het Lagerhuis rechtstreeks toespreekt. Hij zei dat zijn volk een “heldhaftige” inspanning heeft geleverd tegen de Russische troepen. “De beschietingen hebben ons niet gebroken,” zei hij.

Het aantal Oekraïense vluchtelingen neemt ondertussen ook stevig toe. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al twee miljoen mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld in het land. Dat zegt het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Volgens UNHCR zijn de meeste mensen naar Polen, Hongarije, Roemenië, Moldavië en Slovakije gevlucht.De Dienst Vreemdelingenzaken in ons land heeft sinds vrijdag al 2.245 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd.

En ook het aantal burgerslachtoffers stijgt. Het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties bevestigde dinsdag dat het 1.335 burgerslachtoffers in Oekraïne heeft geverifieerd, waaronder 474 doden en 861 gewonden, sinds de invasie door Rusland begon op 24 februari. Maar het cijfer zou nog niet volledig zijn.

